日據時代斗南國小有11戶教師宿舍，2008年間遭拆除，地方人士搶救下留下2戶，剛好是後來成為書畫名家的陳岳山、沈耀初、許繼寬老師住過的宿舍，2020年開始修復，3名大師的故居11日揭牌為「斗南國小日式宿舍－斗南文薈館」啟用，首檔展出陳岳山、沈耀初的作品。

創校於1900年初的斗南國小（時稱為他里霧公學校），原有11戶興建於1945年的教師宿舍，其中2戶雙拼宿舍是陳岳山、許繼寬所住，各有6個榻榻米空間。從大陸來台考察的沈耀初，因戰事發生回不去大陸，此後寄居在許繼寬家裡，也在斗南國小謀職。

屋內復刻1945年的模樣。（周麗蘭攝）

校友建築師李豐村表示，當年3個男人都未婚，都熱愛書畫創作，其中沈耀初在大陸就已是畫家，在台期間曾在斗南國小代課，後來到西螺、霧峰教書，特擅長畫雞鴨，他的作品享譽國外。

李豐村表示，陳岳山老師退休後更認真鑽研書法，日日習字不輟，成為書法大家；許繼寬老師亦擅長水墨畫。3人都在宿舍住了10年、20年。

現場提供VR導覽。（周麗蘭攝）

興建於1945年間的斗南國小11戶宿舍產權為雲林縣府、斗南公所持分，2008年開拆，就在斗南國小校門正對面碩果僅存的2戶，在地方文史團體及當年斗南國小校長林秀桂請命下保留，2011年雲林縣府登錄為歷史建築。

雙拼的2戶日式宿舍構造為竹編夾泥牆及雨淋板，屬於陽春等級丙種宿舍，當年常有書畫同好出入交流。在文化部補助900萬元，雲林縣府自費1172萬元下，於2020年進行修復。

「斗南文薈館」11日由縣長張麗善、文觀處長陳璧君及多名地方人士揭牌啟用。（周麗蘭攝）

李豐村建築師花2年調查研究，修復時逐一檢查木料，保留一半續用，並沿用竹編夾泥牆工法，歷時2年完工，地方命名為「斗南文薈館」，11日由縣長張麗善、文觀處長陳璧君及多名地方人士揭牌啟用。

斗南國小校長斗南國小校長王俊孝表示，未來每3個月舉辦一次主題展及藝文特展，空檔就作為該校藝術與人文特色課程的學習基地。