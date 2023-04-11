墾丁地區日前有人在台26線往南灣路段的路邊發現有輛「超狂轎車」違停，不但整個車頭超出人行道、壓過白線，車頭前還放置一個三角錐，原PO酸「擺著三角錐就沒事了嗎？」在地民眾都說晚上經過差點撞上，警方事後獲報已到場取締開單，將開罰600至1200元罰鍰。

臉書「恆春半島公共事務討論社團」有網友曝光照片，台26線通往南灣路段的北上車道旁有輛白色轎車停著，該輛車幾乎全部車頭都伸出至路面，車頭最前方還超過白線，最離譜的是車頭前放置了一個三角錐用來警示，原PO見狀傻眼「這…擺著三角錐就沒事了嗎？」

墾丁地區日前有人發現台26線往南灣路段的路邊有輛「超狂轎車」違停，不但整個車頭超出人行道、壓過白線，車頭前還放了一個三角錐。（翻攝自臉書「恆春半島公共事務討論社團」）

其他網友留言「我昨天晚上12點有報警，晚上開過去真的蠻危險的」、「昨晚下班看到想撞下去可是我的保險太少於是打消念頭了」、「萬一被嚕到，還是要賠對方」、「昨天晚上差點撞上咧」、「最後是車子被撞爛，三角錐毫髮無損的在原地堅守崗位」、「人行道停就違停了，還停到車道上不知是否多一條，警察都沒上班嗎」、「這違規那麼明顯！直接檢舉吧」。

墾丁警方也現身留言「親愛的半島鄉親您好：我是恆春分局第四組巡官陳妮慧，有關您反映車輛違停人行道造成交通危害的問題，本分局非常重視，已派遣同仁前往取締」；警方表示，派員到場後將依《道路交通管理處罰條例》開罰600至1200元罰鍰。