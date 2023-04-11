蛋荒難解！受到禽流感等疫情影響，我國近日產蛋雞隻為近一年來新低，農委會今天召開「研商蛋雞產業精進措施專家會議」，農委會主委陳吉仲今天在會中坦言，今年及明年雞蛋都無法滿足消費者需求，原因在於需求近年增加10％至20％，現行畜牧場擴大生產因地方政府規範等改建或擴建難度高，農委會會解決地方政府自治條例規範。

農委會3月份專案進口雞蛋約605萬顆，預計4月及5月分別進口3000萬顆及7000萬顆，但民眾仍感到「缺蛋」，農委會防檢局副局長徐榮彬簡報時指出，蛋雞面臨產銷調節、種禽管理、蛋中雞管理、蛋雞管理、環保問題及產業結構等問題，農委會擬建立雞蛋資訊生產平台、禽舍改建升級、建立雞蛋滾動倉儲制度，至於禽流感疫苗則持續收集及更新疫苗使用資訊，待歐美等先進國家使用後，分析使用結果並參採我國產業狀況，再評估其可行性。

陳吉仲說，國內雞蛋生產嚴重不足，且遠比統計數字來的高，因此不得不開放專案進口，但泰國雞蛋到岸價格、品質，台灣雞蛋有競爭力嗎？如果永遠不足的話那專案進口是否為正常化，蛋雞產業勢必受影響，且依國內產能「今年、明年恐怕都無法滿足需求」，原因包括近年需求快速增加10％至20％，但國內畜牧場因地方政府限制等難以擴建。