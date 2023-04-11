口袋國會今公布立院第10屆第6會期評選結果，共選出13位委員為全院表現優良以上立委。其中國民黨立委游毓蘭、民眾黨立委張其祿、民進黨立委林宜瑾獲得本次最高的5顆星評價。而獲選的13位委員當中，民進黨、國民黨各佔4位，民眾黨與時代力量則各有2位，無黨籍也有1位委員入選。

口袋國會指出，13名全院表現優良以上立委，分別為民進黨立委林宜瑾、范雲、賴品妤、吳思瑤；國民黨立委游毓蘭、曾銘宗、鄭天財、楊瓊瓔；民眾黨立委張其祿、邱臣遠；時代力量立委邱顯智、王婉諭，與無黨籍立委黃國書。

此外，除了整體評價，口袋國會亦結合全文提案、部分條文提案與質詢次數等指標，根據個別委員在所屬委員會的問政表現進行評選。本次在8個委員會中，皆有表現優異的立委，共有17位委員獲選。

其中民進黨8位立委入選，國民黨4位，民眾黨3位、時代力量與無黨籍各1位。其中獲得最高星數的是國民黨立委游毓蘭、時代力量立委王婉諭、民進黨立委賴品妤，皆獲5顆星。各委員會優良以上立委分別為民進黨立委王美惠、王定宇、吳思瑤、林宜瑾、范雲、張廖萬堅、賴品妤、賴瑞隆；國民黨立委游毓蘭、楊瓊瓔、張育美、林奕華；民眾黨立委邱臣遠、張其祿、吳欣盈，時代力量立委王婉諭與無黨籍立委黃國書。

國際透明組織會議審查委員葛傳宇點出，本會期不分區委員的提案數超過區域委員，一方面可看出一遇到選舉，有選區的委員會面臨選舉和選區經營的壓力，另一方面也樂見不分區委員肩負黨的政策責任，努力提出法案。但量化指標只能表現委員問政的一面，如何從提案內容，進行質性的分析，還需要民眾和其他公民團體，學者專家共同來研究。

文化大學行管系教授蘇子喬則說，從歷年口袋國會的評比資料來看，無論第八屆、第九屆，委員的提案量從第6會期開始，會明顯下滑，這次也是這樣。可見委員最後一年半的任期，因為遇到地方大選和立委選舉，都直接影響國會議員的問政表現。這值得針對此狀況展開制度性的調整，以提升選舉期間委員的問政成績。

口袋國會的指導委員會召集人之一、台灣大學政治系教授王業立說，口袋國會以立院的開放資料，進行量化評鑑，是比較公正客觀的方法，若要進行質化評鑑，必須有系統的質性評比指標，是比較不容易的。但口袋國會未來也希望能推動國會的質化研究與評比指標，致力於公正、客觀的國會觀察與評鑑。