林男趁四下無人，拿走機檯旁的飲料。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄1名63歲的林姓男子，看到娃娃機內的機台旁放著一箱麥香飲料，他趁四下無人順手牽羊，還連續4天來報到，最後一次還趁遛狗時，他將飲料放進口袋內離去，台主不忍了決定報警，警方於同天逮到他，他雖有悔意，也承諾會賠償，依然被依法送辦。

林園分局忠義所上個月底接獲報案稱娃娃機店台主報案，指稱放在娃娃機檯旁準備用來補貨的麥香飲料，連續4天遭竊，令台主不堪其擾。

警方受理報案後，不因物品價值微薄而鬆懈，立即展開調查，調閱店家及路口監視器交叉比對下，鎖定一名63歲林姓男子。監視器拍下，他曾獨自一人走到店內，隨手拿走1鋁箔包的麥香飲料，隨後又來第二次和第三次，也同樣拿走2鋁箔包，最後一次他更一次牽著3隻狗到店內，直接拿走3鋁箔包放入口袋後離去。

他以為此舉神不知鬼不覺，卻不知道完整犯行早已被監視器錄的一清二楚。警方於同天找上門，林男雖感到後悔，承諾會賠償台主損失，並將剩下的飲料物歸原主，警方全案以竊盜罪嫌函送偵辦。