前北投警分局大屯派出所巡佐郭政毅，與黃姓汽車維修廠業者、監理機關代辦牌照業者等9人，自2017年起利用監理機關法令的漏洞，郭配合牌照代辦業者開出假紅單，幫助因牌照吊扣而停駛的車輛車主能重新領牌，郭領取1萬多元獎勵金，涉犯貪汙治罪條例的圖利罪，而黃男則收取每輛車2000元、共64輛車的代辦費，涉犯行使公務員登載不實，士林地檢署偵結，依法起訴郭等10人。

依《道路交通管理處罰條例》規定，駕車違規除了繳交罰鍰外，情節嚴重還要吊扣車輛牌照，依輕重，期間從1個月到2年不等，導致租賃公司、名貴轎車不能上路，有如「一比一模型」。黃等人發現可以透過員警開單，讓原本吊扣牌照的車輛改為吊銷，車主就能重新驗車、領牌，讓車輛重新上路。

52歲郭男擔任派出所巡佐，他收到黃姓業者轉傳給他車輛的照片，立即依道交條例開出「牌照吊扣期間仍行駛」的罰單，車主就可以拿著原本遭吊扣的牌照到監理機關繳交罰鍰並合法重領牌照，讓車輛重新上路，避免車輛停在車庫損失大筆折舊費用。

郭等人自2017年3月9日起到2021年1月5日，開出假紅單成功讓64輛轎車「借屍還魂」，8名代辦業者向車主收費後，每台車轉交2000元的佣金給黃男，而郭則獲得警局頒發的獎勵金1萬5430元。

檢察官根據M-POLICE手持電腦開出的交通違規舉發單，電腦內GPS定位與開單地點不符，紅單簽名都是有黃姓維修業者代簽，起訴郭等10人犯圖利罪、行使公務員登載不實，而郭則因犯罪所得5萬元以下，且以主動繳回，檢方建請法院減刑，而郭現已遭警局停職處分。