櫃買市場漲1.42點、收215.71點，總成交值也同步增至755.74億元。

分析師表示，台股將緊接著第2季的法說會，大立光13日將釋出最新手機產業的展望，接著台積電20日法說會上將說明庫存消化的狀況與後續半導體需求展望，預期在基本面趨勢未明確前，預期指數仍將維持震盪格局。

盤面上，台積電首季營運表現未達財測，盤初股價一度跌落月線，但買盤積極承接，終場爆量收低在524元，月線失而復得，聯電(2303)也衝出4.2萬餘張大量收低在51.6元。立積(4968)獲法人看好首季為全年營運低點、谷底已過，升評至「買進」、目標價175元，盤中強攻漲停165元後一路鎖死到底。祥碩(5269)3月業績衝2年多來新高，股價亮燈漲停，收1330元。聯發科(2454)3月營收重回400億元，為半年來新高，月增逾四成，股價收高1.89%、來到756元。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美股即將進入財報季，市場多預期本季財報表現衰退可能性大，不過，整體獲利在下半年可望轉為正成長。以類股表現來觀察，科技股反彈幅度大，僅僅3月份那斯達克指數上漲逾6%，顯示AI應用的市場題材與公債殖利率下滑，同步加持科技成長股投資信心。

由於4月中旬起，美股首季財報將陸續公布，若各股財報表現不如預期，可能面臨股價短線回檔修正。屆時對台股表現將造成干擾，不過，在國際股市未大跌前，台股將持續狹幅盤整，預期15800點將成為強弱關卡。