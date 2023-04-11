台塑3月合併營業額201.16億元，月成長13.7%、年衰退24%。台塑表示，3月相較2月在銷售量、銷售價上都比2月好，在銷售量上，配合客戶船期安排，2月部分訂單延至3月交運，加上3月起進入石化產品傳統需求旺季，客戶購料意願提高，因此，3月各主要產品銷售量合計比2023年2月增加7.5萬噸。價格部分，因大陸疫情解封，且持續推出刺激房地產政策，PVC建材需求升溫，加上大陸太陽能模組廠矽料成本下降，獲利回升，帶動EVA需求增加，因此，3月PVC及EVA價格比2023年2月上漲，幅度介於5~12%。

南亞3月合併營收236.4億元、月成長8.2%、年減少36.1%。南亞表示，3月營收相較2月成長，主要是因為業界經連月去化庫存後，補貨需求增加，加上OECD等機構調高全球經濟成長預測，市場對於景氣落底反彈產生樂觀期待，各行業採購意願提升，帶動產品銷售量增加。

台化3月合併營收294.34億元、月成長5.1%、年減少19.1%。台化表示，3月營收相較2月成長，主要是受油價上漲帶動、及同業檢修或減產，支撐PX、PTA、OX、酚酮價格上揚，其餘產品震盪盤整。

台塑化3月合併營業額605.41億元，月減少4.2%、年減少12.%。台塑化月原油煉製量1093.7萬桶，比2月減少254.8萬桶，3月產品總銷售量1356.4萬桶，比2月減少156.1萬桶。售價方面，3月產品平均售價比2月減少3.4美元/桶，主要係3月杜拜原油均價比2月下跌3.6美元/桶所致。