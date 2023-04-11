南亞科公布2023年第一季截至3月31日之自行結算合併財務報告，第一季營業收入為新台幣64.25億元，季減少19.2%、年減少67.8%，首季營收摔至14年來單季新低。第一季DRAM平均售價季減高個位數百分比，銷售量季減高個位數百分比。新台幣兌美元升值匯兌不利影響營收約低個位數字百分比。

南亞科第一季營業毛損為新台幣5.53億元，毛利率-8.6%，季減少21.6個百分點、年減少52.5個百分點。營業淨損為新台幣28.86億元，營業利益率-44.9%，季減少25.5個百分點、年減少76.3個百分點；營業外收入新台幣7.73億元；本期稅後淨損為新台幣16.85億元，淨利率-26.2%。單季每股虧損為新台幣0.54元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算)，較去年第四季每股虧損0.37元擴大、較去年第一季每股盈餘2.11元轉虧，並持平2012年第三季以來的43個季度最低水準。截至2023年3月31日，每股淨值新台幣55.62元(已扣除應付現金股利每股約新台幣2.13元)。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

南亞科表示，因減產導致設備閒置，仍要攤提固定折舊和維護等成本，令毛利率轉負，若沒有攤提，仍有機會維持正數。

南亞科董事會於2月22日通過2023年度資本支出預算以不超過新台幣185億元為上限，其中包含新廠興建、1A/1B奈米製程技術量產的機器設備等資本支出。並決議配發現金股利總額為新台幣66億元，每股現金股利約為新台幣2.13元，將於5月24日股東會報告。