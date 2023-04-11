迎戰2024總統大選，國民黨中常會明天將進行首波立委提名，黨主席朱立倫表示，明天國民黨台北、新北、桃園、台中4位直轄市長都會齊聚一堂。傳出新北市長侯友宜已準備好8成要參選總統，僅剩下2成變數，朱以「黨內人士有點外行」否認傳聞，強調黨內已經非常一致，「據我所知，已經準備好了，會在最適當的時機宣布徵召。」

國民黨主席朱立倫今出席「孫運璿學人有約客廳會系列第3場，進步議題青年沙龍：台灣金融與農業科技的未來展望」。（張薷攝）

傳有黨內人士透露，若以10分為滿分來計算，侯友宜的必選程度已拿下8分，另2分變數是郭台銘，朱立倫直言，這黨內人士有點外行，「我們當然是準備好了」，會根據主客觀環境，在最適當的時機宣布徵召人選。

朱立倫認為，黨內部分已非常一致，並經所有縣市長、立委與黨內先進徵詢，但不能只靠國民黨，必須要團結泛藍朋友；因此，現在都在努力，將所有泛藍朋友團結起來，不管國民黨、民眾黨或其他在野朋友，大家應團結為台灣民主、和平、繁榮及讓下一代過好日子。

朱立倫強調，前總統馬英九兩屆任期於5月提名，後來的是6、7月提名，這是國民黨過去慣例，雖很多人感到急迫，但他們在3月就完成了黨內整合，已經非常一致，現在希望擴大團結包括泛藍、非綠與其他顏色朋友，待主客觀環境更成熟，恰當時機就會宣布。

朱立倫表示，明天是國民黨第一批提名的立委候選人，而侯友宜做為國民黨的中央提名委員會委員、直轄市長、國民黨最強母雞，當然一定要到現場，來為立委提名候選人加油。朱也透露，明天4位黨籍直轄市長都會到，部分縣市長是透過視訊方式來參與。