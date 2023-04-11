疾病管制署今（11）表示，國內上周新增8例流感併發重症個案，另新增3例死亡，皆為70多歲個案、有慢性病史，因為病程變化快速，出現症狀後1到2周就因為呼吸衰竭病逝。疾管署提醒，65歲以上、高風險慢性病患、嬰幼兒、孕婦如出現類流感症狀，且有呼吸困難、發紺（缺氧）症狀，務必盡速就醫治療。

疾管署防疫醫師林詠青說明，3例流感死亡個案皆為70多歲，分別為2男1女，皆有慢性病史，其中2人曾接種本季流感疫苗，一開始的症狀都是發燒、咳嗽、有痰，因出現呼吸急促症狀，就醫發現肺部浸潤、併發肺炎，收治加護病房，後因呼吸衰竭病逝，從出現症狀到死亡約1到2周。

另上周新增8例流感併發重症病例，其中6例A型H3N2、2例A型H1N1，年齡介於10多歲至80多歲，為6例男性、2例女性，發病日介於3月26日至4月6日，其中有6例分別具慢性肺病、腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、高血壓等慢性病史，有7例未接種本季流感疫苗。林詠青說明，其中包括一例10多歲青少年，以及一例20多歲女性，皆無慢性病史。

目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節。疾管署疫情中心主任郭宏偉提醒，國內上周門急診類流感就診人次約4.5萬人，仍在相對高點，沒有看到明顯下降趨勢；近期鄰近國家病毒活動略升，陸、港流行型別為H1N1及H3N2，韓國、新加坡以H3N2為主。

林詠青呼籲，65歲以上、嬰幼兒、高風險慢性病患、孕婦如出現類流感症狀，應特別注意是否有呼吸困難、發紺（缺氧）症狀，務必盡速就醫治療。疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。