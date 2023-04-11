彰化縣長王惠美（中）與彰化縣農會總幹事張建豐（右二）邀請蜂農參加龍眼蜂蜜評鑑競賽。（孫英哲攝）

為推廣優質彰化縣優質蜂產品「龍爺蜜」，彰化縣將舉辦龍眼蜂蜜評鑑競賽， 4月17日至4月21日受理報名，只要是設籍彰化縣1年以上的蜂農或養蜂產銷班班員，均可透過當地農會報名，角逐龍爺蜜王頭銜。

彰化縣長王惠美指出，彰化縣八卦山脈所生產出的蜂蜜品質很好，每次全國比賽都有很好的成績，為使蜂農生產的蜂蜜品質能夠讓更多鄉親知悉，彰化縣舉辦龍爺蜜評鑑競賽，去年是首次舉辦，成果優異，相信一年會比一年好。

今年的龍爺蜜大賽報名時間為4／17至4／21，比賽第一階段針對農藥殘留、重金屬殘留、符合CNS標準等檢驗；第二階段針對顏色、香味、口感等進行評鑑。評鑑依總成績以報名人數20％、50％，分別選出「特等獎」、「頭等獎」；另初評合格但未得獎者，頒發品質優良證書。

主辦單位要求這次參加品質評鑑的國產蜂蜜，均需具有農產品生產追溯QR Code及國產蜂產品證明標章，且限定以3百公斤蜂蜜參賽並貼上年度評鑑封條，獲得評鑑獎項者皆有「彰化優鮮」標章。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，今年是第二屆龍眼蜜評鑑，記得去年第一屆龍眼蜜評鑑時，「龍爺蜜」這三個字打響了名號，讓大家都記在心裡，這名字不僅好聽，也好記，此次評鑑中要求許多相關的檢驗，這樣龍眼爺蜜的品牌才可以繼續聞名全國。

彰縣府農業處指出，彰化縣蜂農約110人，占全國10％，主要集中在八卦山脈採蜜，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，所產優質蜂蜜，屢次在全國國產龍眼蜂蜜評鑑中表斬獲佳績。