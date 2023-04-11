台灣少子化日漸嚴重，根據內政部資料，去年全台出生人數約13.8萬人，年減9.6％，創內政部統計以來新低，其中除台東縣去年出生人數正成長，其餘21個縣市均為負成長。台中市出生人數2021年1萬8304人、2022年1萬7880人，台中市民政局長吳世瑋說，台中出生人口減幅是六都最少，也是全國第二少。

吳世瑋說明，市府積極投入生育政策的推廣和實施，並且加強各種婦幼及家庭關懷福利措施的執行，包括提高生育津貼，從一胎1萬元加碼至2萬元；更力推「公托公幼倍增」，公托由原本5家倍增至34家，邁向7倍增、公幼數自108至111學年度累計增設214班、親子館也由4家倍增至目前12家；還有全台最低公托月費，家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒負擔，透過完善公共托育資源與平價托育服務，讓市民享受更好的生育福利待遇。

吳世瑋指出，出生人口減少與社會經濟發展、人口結構等因素密切相關，市府也透過各種方式鼓勵企業在台中發展，增加就業機會，改善市民的經濟狀況，進而提高生育率。

民政局強調，鼓勵民眾「樂婚、願生、能養」盼提高出生率，降低人口老化危機，提升人口政策推廣效益，未來市府團隊將持續努力，打造台中成為更宜居幸福城市。