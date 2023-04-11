國防部提出《國軍老舊眷村改建條例》修法草案，「國安6村眷改孤兒自救會」認為，此草案將大幅限縮其中3村權益，更完全排除另3村的眷改資格。（姚志平攝）

國防部提出《國軍老舊眷村改建條例》修法草案，「國安6村眷改孤兒自救會」認為，此草案將大幅限縮其中3村權益，更完全排除另3村的眷改資格，反將事實扭曲，造成更大冤屈，因此提出抗議。立委陳椒華與自救會今共同舉辦記者會，盼確保國安6村共343戶眷戶之平等權、居住權及財產權，並呼籲政府正視歷史脈絡，積極保障眷戶權益。

陳椒華說，國安6村從1976年至今已近半世紀，期間曾被納入眷改藍圖之中、1996年遭眷改總冊漏列，又差點因財政部計畫而慘遭滅村，審計部也曾進行糾舉、監察院進行調查。

陳椒華表示，我國為安置1940年代隨著國民政府從中國遷入台灣的軍民，提供眷村供其居住，制定《國軍老舊眷村改建條例》保障原眷戶居住權。然而，在此脈絡下，國安6村的眷戶及其後代在種種因素下被忽略，爭議至今近半世紀，國防部提出的修法草案，卻仍遭眷戶強烈抗議。

陳椒華認為，在時間流逝之下，眷戶的權益也相對流失，政府應該要更積極來釐清國安6村脈絡，專案處理，不應因此而減損眷戶權益，希望藉由今年1月國防部提供的「國軍老舊眷村改建推行委員會」會議紀錄等歷史文件，舉辦公聽會來繼續釐清相關爭議。

國安6村眷改孤兒自救會發言人蔣祖英表示，既然《國軍老舊眷村改建條例》決定眷戶的權益，更應該好好的定義與詮釋。從第三條的項次順序來看，對於國軍老舊眷村的定義，排在對於原眷戶的定義之前，因此2006年國防部報請行政院核定將國安6村補納眷改總冊後再認定眷戶資格的順序是正確的。再者，第三條第二項對於原眷戶的定義「係指領有主管機關或其所屬權責機關核發之國軍眷舍居住憑證」，其中「其」指的是原眷戶，因此以國安6村為例是由國安單位發放，符合目前條文，根本不需要再修法。

忠孝二村賴小姐表示，國防部說總統府列管的忠孝等3村因非屬國防部相關權責機關管理，又屬職務官舍，非軍眷住宅，因此修法後也得不到眷改權益，但由這個證據可以證明國防部與忠孝二村的關係，而且事實上此3村是以眷舍型態被管理，職務官舍本身就是眷舍的一種，眷改條例並未排除職務官舍的眷改權。

居安自救會居民徐嘉琳則指出，國防部對於《國軍老舊眷村改建條例》條文的見解有誤，群治及忠孝等國安眷村亦各有其所屬「權責機關」核發之國軍眷舍居住憑證或公文書，因此適用眷改條例，不需要再修法。另國防部又主張「官舍」並非「眷舍」，牽扯到財政部等，將原本國安眷村眷改又更複雜化，應提供可參考之依據，而非僅要求國安六村提出。

芝玉自救會居民黃育杉提到，前國安局長殷宗文先生曾命令說「等第二代都死了，就把他們趕走」，若國防部繼續廢弛執行，就是前國安局長不當且不法命令的共犯。現在國防部所提的修法草案，像是試圖掩飾掩蓋廢弛執行的人與事，使官員可以自詡「依法執行」。但實際上是罔顧歷史，而且不當折損眷戶權益。

黃育杉進一步表示，曾聽聞有人在執行眷改的村內販售居住憑證，使得眷改蒙上公務人員貪瀆的陰影，國防部應秉持眷改條例立法精神，正視眷改歷史，將芝玉路被遺漏的眷改權益納入並執行。