韓國公平交易委員會（KFTC）於11日指出，谷歌為了鞏固市場主導地位，已經傷及韓國當地App業者ONE Store的業績與平台價值。在2016年6月到2018年4月期間，谷歌與韓國電玩業者達成不妥當協議，並要求這些電玩製造商只能在Google Play上架。

根據韓國官方統計，若以2016年支出金額計算，谷歌占韓國App市場的80%至85%左右，2018年更是擴增至90%至95%。另一方面，韓國本土的ONE Store在這段期間的市占率則從15%到20%，一舉降至僅5%到10%。

谷哥表示，要等KFTC最後決定後，再決定下一步要採取什麼行動。谷歌為了開發者能成功投入大量資源，希望KFTC能尊重谷歌無法同意接受這項決議。不過，KFTC卻指出，會做出此判決是韓國政府為確保市場能公平的一部分努力。

KFTC舉例，這次受到谷歌影響的電玩遊戲製造業者，包括知名的Netmarble、Nexon以及NCSOFT，還有一些比較小的廠商。2021年，谷歌因不讓Android操作系統客製化，而被KFTC開罰超過2000億韓元。