報導指出，這場產業大咖雲集的會議將聚焦幾個重點，包括如何盡可能以負責任的方式開發AI。

上月底，非營利組織「未來生命研究所」（ Future of Life Institute）發布一封獲得1000多人簽署的公開信，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創始人Steve Wozniak、Stability AI執行長Emad Mostaque、Alphabet旗下DeepMind研究人員，以及AI領域的重量級人物Yoshua Bengio和Stuart Russell等上千名產業高層與專家公開呼籲暫停訓練比OpenAI新推出的模型GPT-4更強大的系統，稱這些系統可能對社會和人類帶來許多風險。

這家專家希望開發更先進AI技術的進程能暫緩6個月，為制定相關安全協議的制定、實施與審核爭取時間。這封公開信指出：「只有當我們確信它們的影響是正面的、風險是可控的時候，才應該去開發強大的AI系統」。

3月底義大利開了第一槍，率先宣布暫時禁用最近爆紅的聊天機器人ChatGPT，稱使用ChatGPT有非法蒐集用戶個資、侵害用戶隱私之虞，如果ChatGPT未能提出有效解決方案，可能面臨該國政府開罰2000萬歐元。隨後外媒報導，基於數據安全疑慮，德國、法國、愛爾蘭、西班牙等歐洲國家也已經開始考慮收緊對這類AI聊天機器人的監管。