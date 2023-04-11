高雄一名李姓男子玩網路遊戲，在公共頻道看到有人跟玩家小飛（化名）吵架，便隨手打了一句「XX小雞雞」，被小飛怒告公然侮辱罪；法官以英語「chicken」解釋，確有表示一個人「膽小」、「怯懦」之意，因此採信李男所稱「很弱」之意，而「很弱」二字也不算負面評價，因此判李男無罪，可上訴。

據判決書指出去年7月3日晚間11時許，李男與網路遊戲玩家小飛（化名）發生不愉快，李男竟在該遊戲公開頻道中，以角色名稱「小李哥」發布「XX小雞雞」之訊息辱罵對方，足以貶損小飛之名譽，因涉犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪嫌遭起訴。

法庭審理時，李男堅詞否認有何公然侮辱犯行，辯稱自己當時沒想很多，只是要表示小飛「很弱」的意思。

法官認為，「小雞雞」以字面意義以觀，可能是指男童生殖器、兒童形容男性生殖器或形容男性生殖器之大小等諸多可能，容有多重疑義。若依李男解釋，佐以英語「chicken」除指「雞」以外，確有表示一個人「膽小」、「怯懦」之意，則李男所辯要表示小飛「很弱」，並非全然無稽。

因此，法官認為以「小雞雞」譏笑小飛「很弱」，而一個人是否「很弱」，與人格及社會地位無絕對關聯。亦即，「很弱」或在指遇事較為保守、退縮、怯懦、不願積極面對挑戰或正面解決問題之人，僅為其人格特質或作風，尚難直接解為負面評價，李男用字遣詞容有不當，但此究屬其個人修為評價或語言使用習慣之問題，不應使用嚴厲性手段之刑罰處罰或教化，因此判李男無罪，可上訴。