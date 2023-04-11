韓國女團「2NE1」隊長CL（李彩麟）去年原定要來台灣擔任「S2O Taiwan潑水音樂祭」表演嘉賓，但因主辦單位在入境隔離防疫申請上有疏失，活動前夕才宣布不會出席，她今（11日）也宣布參加將在7月1日舉辦的韓饒音樂節《太空港：遊戲開始》，將帶來50分鐘的專場級表演，是她暌違6年再度來台，讓歌迷又驚又喜。

CL在17歲時作為「2NE1」隊長開始了自己的歌手生涯，近年來演藝重心移往美國，持續釋出個人單曲，。她的穿搭及音樂都具有強烈的個人色彩，曾連續兩年獲選為《時代》雜誌（TIMES）前100名世界上最具影響力的人物，並且與希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）並列，超越蕾哈娜（Rihanna）、肯伊威斯特（Kanye West）和賈斯汀比伯（Justin Bieber）等人。近年來也常在各大音樂節亮相，去年登上美國知名音樂節 Coachella （科切拉音樂節），帶著「2NE1」成員上台世紀大合體，完成粉絲心願，話題席捲全球。

以綠能永續為核心的「SPACEPORT 太空港」，去年舉辦「太空港音樂藝術嘉年華」陣容豪華，超過65組藝人包含泫雅、Jay Park、Lauv、吳青峰、ØZI、J.Sheon等多位巨星，3天吸引數萬歌迷到場，今年再推出以韓國饒舌音樂為主題的嘉年華《太空港：遊戲開始》，前日未公開陣容的「盲鳥票」更創下秒殺完售佳績。首位嘉賓CL終於公開，後續也將公開其他多組藝人，為亞洲的音樂節寫下歷史新篇章。