日本現在正逢櫻花季，到處都是遊客人擠人，一名網友近日詢問，到底日本還有哪裡適合觀光，但一般觀光客較少去的淨土，對此網友推薦「四國」及「東北」 ，人少又漂亮，「東北啊，一目千本櫻，日本第一賞櫻聖地」、「四國真的讚」。

原PO在PTT發文，近日去一趟日本，看到櫻花祭的慘狀，光是去河口湖要拍照，就要排隊兩個小時，各大景點擠滿人，更別說京都一年四季都擠爆，好奇日本還有哪裡適合觀光，但一般觀光客又不太會去的淨土。

貼文上線後，網友紛紛推薦四國及東北，「四國 鹿耳島」、「四國，蜜柑吃到吐」、「四國尤其是高知」、「四國的鄉下，城市還不夠，要去鄉下」，還有人推東北賞櫻，「東北，賞櫻人少很多」、「東北啊，一目千本櫻，日本第一賞櫻聖地，人不多地又大，很舒服」、「東北很多地方人少而且漂亮，但要自駕就是了，不然很不方便」。

另外，還有鄉民分享自己的私房景點「鳥取跟島根一起玩阿，人少景色又好，有山有海」、「我去山陰，日本人9成9，沒遇到什麼外國人」、「之前去過福井很棒，滿滿的櫻花少少的人」。