112學年四技二專暨二技統一入學測驗4月29日、30日舉行，8萬956人報考，比去年8萬3657人少了2701人。技專校院入學測驗中心表示，確診考生會被排在備用試場應考，但中、重症者於測驗當日因隔離治療而無法應試者，得另從招生管道進行補救。

今年四技二專統測4月29日、30日舉行，二技統測4月30日舉行。技專校院入學測驗中心說，今年統測維持一般試場人數36人、全面開放冷氣試場並維持適度通風，所有考生得自備口罩自主佩戴入場，援例不開放親友陪考，身心障礙、重大或突發傷病考生得申請1名陪考人員。

技專校院入學測驗中心指出，四技二專統測考生，4月27日0時起至28日17時止，發現有明顯症狀即可自主篩檢，若呈現陽性者可於測驗中心網頁通報填寫相關資料，無須檢附任何證明，將另行安排他們在第三類備用試場應考。

二技考生，4月28日0時起至29日17時止，發現有明顯症狀即可自主篩檢，若呈現陽性者應於測驗中心網頁通報填寫相關資料，無須檢附任何證明，將另行安排他們在第三類備用試場應考。

技專校院入學測驗中心表示，考試當日自主篩檢陽性者，抵達分區學校時，立即主動告知考場門口試務人員，並配合試務人員引導至第三類備用試場應試。

考試期間第三類備用試場將實施管制，考生須全程配戴口罩，並於原座位休息及用餐，中午不可外出。中午有購餐需求者，可自備餐費交由分區統一代訂送餐，用餐時須使用隔板，隔板統一由測驗中心提供。

中、重症之確診考生，於測驗當日因隔離治療而無法應試者，得另從招生管道進行補救；技專校院招生策略委員會最遲於統測考前三天（即4月26日）公告四技二專甄選入學及聯合登記分發兩招生管道之補救機制及申請日期，請考生依公告資訊為準。