關於整體市況，李總表示，全球性總體經濟不佳，消費者信心不足、企業撙節支出；相較2022、2023上半年DRAM需求呈現負成長。全球性通膨、升息、俄烏戰爭、歐美銀行危機、大陸內需減弱等負面因素影響經濟景氣發展及DRAM市況。不過2023上半年，部分DRAM供應商調整產出，下半年季節性需求改善有利庫存逐步去化，DRAM市場有機會相對改善。

在供給方面，供應商庫存增加，部分供應商持續調節產能、減緩製程轉進及嚴格控管資本支出。

在需求方面，伺服器領域，雲端業者受景氣影響縮減投資；AI/5G的導入為復甦觀察指標。而手機領域，美韓手機廠量能持平，然大陸手機市場低迷；第二季起通膨趨緩及大陸廠商庫存水位逐步消化，下半年手機出貨有機會改善。PC領域，年出貨量衰退；惟庫存逐步去化，且DRAM平均搭載量增加，預估下半年位元需求成長。至於消費型電子終端產品，今年上半年電視出現部分急單，IP CAM、網通、工控及車用需求相對健康，消費市場有機會在下半年恢復正常。

南亞科總經理提到，第一季庫存仍較去年第四季高，庫存水位確實高，今年第二季是否再高，需觀察供應商產出調整，以及市場旺季需求態度，需求增幅多寡，持續關注上述兩個狀況。確實是有機會庫存會逐步去化，但恐得再觀察一至兩個月，狀況會更加明朗。

第一季狀況不佳，後續營運怎麼看？南亞科李總認為，先前提到價格第三季有望止穩，而是否提早或延後，亦攸關兩個重點，供應商產出調整、旺季需求狀態。法人預估，毛利率可望在第二季底、第三季轉正，營運後續觀望國際大廠動作。