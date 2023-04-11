金門地區房價近年來不斷飆升，青年成家成為遙不可及之夢，興建尚義社會住宅也成為地區引頸期盼的重大建設。原縣府評估尚義住宅興建成本過高，難以符合鄉親期待，興建成本若由政府部門吸收，恐將衝擊地方財政。金門籍立委陳玉珍瞭解情況後，立即找內政部營建署商討對策，經實地現勘及評估後，營建署已正式回覆，將由中央接手興辦尚義社會住宅。

立委陳玉珍指出，內政部日前向立法院報告中，目前中央興建社宅已從109年底4435戶，3年內快速成長至去年累積3萬491戶，遍及全台20縣市（含澎湖），今年馬祖與金門也將開辦，將可達全國22縣市皆有社宅成果，完成「社宅環島」里程碑。但據了解，由於尚義社會住宅預估興建成本過高，若興建成本由地方政府吸收，恐將衝擊地方財政，因此興建進度難以預期。

陳玉珍提到，在她瞭解後詳情後特別找內政部營建署長吳欣修到辦公室商議解決之道。吳欣修表示，由於金門除在地人口外，小三通復航也將帶來許多外地人口到金門服務，因此平價社會住宅的興建確有其必要性。但由於中央要接手需要評估，因此才請業務單位前往金門現地會勘，並與縣府研討後續方案。

陳玉珍表示，適逢立法院這一會期她又再度擔任內政委員會召集委員，因此在內政委員會又再度質詢內政部長林右昌，經過營建署派員到金門與縣政府協調後，林右昌也正式表態，金門尚義社會住宅確定將由中央接手興建，所有興建費用由中央來負擔，未來營運也由國家住都中心來辦理。

陳玉珍除感謝中央支持金門地方興建社宅外，她也提醒由於社宅的興建與經營是50年到70年的長期計畫，未來社宅正式營運後就會有其他社會福利設施的需求，如日照中心、托兒中心及幼兒園等，未來興建時也應一併考量辦理。

陳玉珍最後指出，社會住宅與青年住宅的規畫興建是落實居住正義的重要一步，更可以讓弱勢鄉親獲得更妥善的照顧，地方財政問題固然要顧，但社會住宅的腳步不應落後，她也會持續全力協調中央部會來幫助金門地方建設，帶動金門地區整體發展。