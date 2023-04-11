林書豪（右）與隊長呂政儒。（高雄17直播鋼鐵人提供）

高雄17直播鋼鐵人四球星與粉絲相約直播暢聊。（17直播提供）

球星林書豪返台加入打球後，拿下3月單月MVP，他今（11日）晚不打球，與高雄17直播鋼鐵人隊長「男模」呂政儒、「少年路易神射手」王律翔及去年加入的洋將「雙十製造機」鐵米，在17直播尬聊、球員默契大解密，此外也將開放粉絲參加直播告白。

高雄17直播鋼鐵人開春後，戰績如倒吃甘蔗，球員在球場的每場表現均讓支持球迷喊破喉嚨，直呼不可思議，到現場見證豪神神蹟是正確的決定。尤其上個周末，林書豪與鐵米聯手拿下60分的戰績，也讓球迷嘖嘖稱奇，這股氣勢也讓其他球員找回過往水準，像是鋼鐵隊長呂政儒走出去年低潮，在神隊友團隊默契滿分下，重拾射手風采，球員間也充分掌握默契脫胎換骨，持續挑戰更多連勝紀錄。

因此這周直播節目，17直播精心策劃「默契大考驗」，透過「快問快答」、「你畫我猜」等關卡，測試球員間的默契。其中「你畫我猜」中，網友將會第一眼直擊林書豪與鐵米大展繪畫才藝，再由呂政儒與王律翔負責猜題。