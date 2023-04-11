縣府計畫興建新竹縣生命紀念園區，反湖口生命園區自救會先後在湖口和新豐說明會抗議外，並持續展開連署行動。民政處長賴江海指出，2場說明會已完成行政作業流程，後續將辦理興辦事業計畫，近期進行全縣民調，做為支持興建生命紀念園區的重要參考依據。

「興建生命園區有其必要性！」賴江海說，2場說明會因抗議者以高音氣笛和大聲公阻擾他發言，很多民眾並不了解為何縣府要興建生命紀念園區，網路上也出現資訊不對等情形。

賴江海說，全國22縣市中，目前僅有新竹縣等7個縣市未設置縣級生命紀念園區，縣府以軍方撥用的大圓山陣地興建生命紀念園區，沒有土地徵收和民宅拆遷補償問題，實際上默默支持的民眾很多。

同時，生命園區預定地距離學校750公尺，周邊並沒有住戶，符合設置法規，週邊有省道、國1和波羅村道路可進入園區，不會造成塞車交通問題。

賴江海並澄清，縣立生命紀念園區目前預計規畫的納骨塔櫃位是6萬9千多個，外傳25萬櫃位的訊息顯有誤會，喪事都在園區內進行，道路不會有送葬隊伍的情形。

賴江海說，目前縣民到新竹市立殯儀館辦喪事，使用殯儀館設施規費是新竹市民的2倍，納骨塔新竹市民使用費在1萬2千到4萬元，新竹縣民則要8倍價錢。

湖口長生天和竹東鎮委外的鎮立殯儀館收費都比市殯還高，竹東鎮納骨塔鎮民使用費3萬2500元，私立業者7萬7500元到17萬3500元，是公立納骨塔的2.4到5倍，甚至部分櫃位高達百萬。

賴江海說，興建縣立生命園區是要提供縣民平價收費，低收入戶免費，以優質治喪環境和完整殯喪服務，提升縣民治喪便利性。

至於，抗議民眾質疑生命園火葬場會有戴奧辛問題，賴江海指大體本身物質相對單純，燃燒後的汙染物質較少，將以先進的焚化方式及空氣過濾設備，用審慎、嚴格的態度，把關氣體排放品質。

賴江海指出，在完成2場說明會後，縣立生命園區將進入興辦事業計畫，近期將進行全縣性民調，了解鄉鎮市民眾的看法與支持，做為興建縣立生命紀念園區的重要參考依據。