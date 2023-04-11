詐騙手法層出不窮，一名網友表示，昨上午手機收到一則簡訊，通知他去年度的汽車燃料費逾期未繳，需補繳2880元，還附上的一串以「vip/」結尾的網址，他一看就知道是詐騙，提醒網友政府機關的網站是「gov.tw/」結尾，要大家別受騙，不少人看了他的貼文直呼，「才普發6000就想詐騙了。」

原PO昨（10）日於臉書社團《爆料公社》指出，昨上午11點多收到一則簡訊，內容告知他111年度汽車燃料費逾期未繳，須於4月10日前補繳2880元，下方還附上連結，要他回覆簡訊1後，按下連結開始查詢。

不少民眾收到詐騙簡訊。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO一眼就認出是詐騙，實際點開連結發現是假的監理站網站，但做得跟真的一樣，頁面最下方還有「立即繳費」鈕，按下會要求輸入信用卡卡號。真正的監理站網站是https://www.mvdis.gov.tw/，並非是簡訊上的https://pmmde1.vip/，他提醒大家要看清楚。

貼文引發千名網友留言，「才普發6000，就想詐騙？」、「我也收到囉！」、「收到＋1」、「只要腦袋沒進水，文字讀一遍你就笑了」、「多注意看網址可以避免很多詐騙」、「請多用腦子，以免傷荷包」、「繳稅還能當VIP，笑死我」、「簡訊的都不要理！！詐騙無誤」、「政府官方的網址要會認」、「我也有收到，可惜我只有腳踏車」。

公路總局也在臉書宣導，近期不少民眾收到汽燃費繳費通知的詐騙簡訊，舉凡不是｢gov.tw｣結尾的網址，都不是政府機關網站，提醒收到類似簡訊的民眾直接刪除或略過，避免荷包失血。