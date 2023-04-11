塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享4／10～4／16的12星座一周運勢，其中獅子、射水、摩羯在工作上會傳來好消息，獅子將有一些重要的職業或社交機會出現，可適時展現自己，射手可能會收到關於升遷、轉職或新工作機會的消息，但要謹慎做決定，摩羯座則是事業和財務都會所有提升，過去的努力將開花結果。

▍牡羊座：

牡羊座本周將感到充滿活力和自信，尤其在工作和學業方面，可能會有一些挑戰，但決心和毅力會幫助他們克服任何困難。愛情方面，單身者將遇到有趣的對象；已有伴侶者則是關係會更加熱烈和充滿活力。不過，需注意不可因過度熱情而冒險或衝動，所有計畫都需再三確認可行性，並且注意出遊安全。

▍金牛座：

金牛座本周會更加著重於事業穩定和妥善財務規劃，可能會想購買一些生活用品或大型家具，讓他們花一些錢。如目前處在換工作者，在沒穩定收入前提下，用錢規畫都需妥善計劃和考慮。愛情方面，有伴侶者關係會變得更加穩定。至於健康方面則要注意牙齒健康，和嘴唇與下巴皮膚，突然冒出痘痘。

▍雙子座：

雙子座本周會著重於人際關係方面，將有更多的社交機會，且容易與他人建立良好關係，尤其是從事業務的朋友，可善用社交和陌生開發的能力，多認識朋友。在愛情方面，有伴侶者關係會變得更加浪漫；單身者則是會遇到有趣的對象，但注意不可因對方的吸引力而忽略真正重要的東西。

▍巨蟹座：

巨蟹座本周工作忙碌使他們無法照顧到家庭，或許是出於補償心理作用，會感覺到應多花一點時間在家庭上，也可能會有一些關於住宅、租屋等方面的事情要處理，需妥善計劃和安排時間。在愛情方面，有伴侶者關係會更加親密；單身者則是會在社交圈中遇到有趣的對象。另外近期可多留意水象星座的朋友，將會帶來不同感受的戀愛能量。

▍獅子座：

獅子座本周會更加著重於事業和社交方面，將有一些重要的職業或社交機會出現，並且適時展現自信會很有幫助。另外在4月、5月旅遊運超旺，睽違已久的出國旅行，適合在最近開始籌備。愛情方面，有伴侶者關係會更加浪漫；單身者則是會遇到有趣的對象，但需注意不可因年齡、身高、學歷與期望有落差而忽略對方，如是曾經有過婚姻而目前是單身的異性在追求，反而是適合獅子座的。

▍處女座：

處女座本周會更加著重於個人成長和學習方面，特別是在理財、投資和金融商品研究上，近期對於如何妥善管理錢財非常有興趣。然而，新的學習必然伴隨一些新的機會或挑戰，好奇心和求知欲會對他們很有幫助。如想要考研究所或出國留學一切都將如你所願。愛情方面，有伴侶者關係需更多的互相理解和支持；單身者則是適合自我成長和學習的時候，會發現獨自一人其實沒有不好。

▍天秤座：

天秤座本周社交生活會變得更加繁忙，將參與各種聚會和活動，認識新朋友或和老朋友重新聯繫，可為他們帶來許多機會，但也要注意保持平衡，不要為了贏得友情，而在人際關係中討好他人，反而會失去自己的價值與原則。另外，本周在感情中遇到的考驗，就是能否跟另外一半有良性的溝通，並且取得信任，如和另一半的相處中充滿謊言與欺騙，最終會難以幸福。

▍天蠍座：

天蠍座本周不可過度花費，需保持穩健的財務狀況，尤其是健康方面，近期進出醫院、藥局的花費，把辛苦賺來的錢都花光了，如想解決上述等問題需多關心自己的身體與日常生活作息，並適時多運動。另外，在情感方面本周可讓天蠍座深入探索自己的內心，並了解自己的需求，可多花些時間找尋方法來處理壓力和負面情緒。

▍射手座：

射手座本周將帶來工作上的機會和挑戰，可能會收到關於升遷、轉職或新工作機會的消息，在做出決定前，需仔細考慮和計劃，以確保能獲取最好的結果，如已在工作上表現良好，可得到升職加薪機會。另外，本周可讓射手座與家人和朋友建立良好的親密關係，可好好把握。

▍摩羯座：

摩羯座本周事業和財務狀況將有所提升，過程中的努力將開花結果。另外，與同事、老闆或商業夥伴之間的溝通更加順利。家庭方面需要更多的關注和時間，特別是與父母有關的事情。在個人方面可去健身房或改善飲食習慣來維持健康，也可選擇參加社交活動或與朋友聚會放鬆身心。

▍水瓶座：

水瓶座本周會發現更容易感到焦慮或壓力，可能是工作、財務或人際關係的壓力所致。建議盡量保持冷靜和平衡，避免反應過度陷入負面情緒中。另外，家庭之間的溝通會受到干擾或阻礙，所以需拿出更多的耐心。在個人方面，可檢視自己的價值觀和信念，並思考對生活更深層次的意義和目標。情感方面會感到孤獨，建議多與親友保持聯繫，或參加社交活動來拓展人脈。

▍雙魚座：

雙魚座本周會遇到挑戰或困難，特別是在工作或人際關係方面。建議嘗試冷靜思考並採取明智的行動，避免反應過度影響決策。感情方面可能會遇到一些挑戰或矛盾，可嘗試與伴侶坦誠溝通，找出解決問題的方法。至於健康方面，需關注消化系統和睡眠質量，可嘗試一些放鬆身心的活動，例如冥想或瑜伽，下班後可參加一些社交活動，讓自己得到放鬆和愉悅。