國道7號歷經15年規畫，將於2026年動工。行政院長陳建仁、交通部長王國材、高雄市長陳其邁等人視察國道7號預定路線。（崔正綱攝）

對於國道7號將要動工，陳建仁表示有陳其邁、王國材等人中央與地方合作，塞車問題才能夠解決。（崔正綱攝）

對於國道7號將要動工，陳其邁表示，國道7號將能有效紓解港區沿線貨櫃車所造成的交通壅塞，提供交通的安全，所以對於小港、大寮、林園整體交通的改善非常重要。（崔正綱攝）

歷經15年規畫、耗資近1358億元的國道7號，將於2026年動工，預計2030年6月完工。行政院長陳建仁、交通部長王國材今日南下高雄，在高雄市長陳其邁等人陪同下，視查國道7號預定路線。陳其邁表示，高雄人殷殷期盼15年，終於等到這條高速公路，將可有效紓解貨櫃車造成的交通壅塞、提升交通安全。陳建仁指出，中央與地方合作，問題才能夠解決。

國道7號全長約23公里，計畫路線從南星路至國道10號，設5處交流道、2處系統交流道，預計2026年動工，2030年完工，總經費約1357.9億元。

陳建仁、交通部長王國材今日率團南下高雄小港，在陳其邁、立法委員賴瑞隆、李昆澤、林岱樺、以及在地議員和里長等人陪同下，聽取高速公路局長趙興華解說國道7號預定路線。

趙興華說，國7已正式進入設計階段，有一些工程需要跨機關來整合、協調，這些都會加速來進行，接下來也會儘速與市府合作辦理都市計畫變更及用地取得作業，拚如期完工。

趙興華表示，國道7號完工通車，能與國道1號、國道10號、台88快速道路、高屏第二快速道路形成環狀高快速路網，提升國道、省道、市區主要道路服務水準外，更能提供海空國際港新的連結路廊，提升港區行車安全性。

陳建仁表示，3月6日才來高雄看旅運中心啟用，是疫後首艘國際郵輪首航台灣，今天再來視察1358億元的國道七號高雄路段，已核定開始建設。

陳建仁說，高雄港是台灣第一大港，是國際航線樞紐，約轉運台灣7成貨櫃，營收破80億元，扮演台灣、高雄經濟發展重要角色，政府用了160億元興建第7貨櫃中心，今年5月第一階段啟用。高雄港除了貨櫃以外，還有離岸風電發展基地，未來高雄港發電外來相當重要，交通建設也是如此。

陳建仁指出，包括國道1號、國道10號、台88快速道路等塞車問題，都是15年前就要開始解決的問題，好在有陳其邁、王國材等人中央與地方合作，問題才能夠解決。

王國材說，國7建設有兩項重大意義，第六、第七貨櫃中心貨櫃車從南星路出來直上國七，沿海二、三路的交通安全會大幅改善，會變得很「清爽」；國7也可以有效紓解國道1號鼎金及台88之雍塞路段，承諾將於2030年6月完工通車。

王國材說，明年長榮第7貨櫃中心5個深水碼頭完工，增加至450萬TEU貨櫃量，交通部補助14億做貨櫃車專用道，初步在明年第7貨櫃完工時配合的上，當作2024至2030年國道7號完工前空窗期，提供給貨櫃車的替代道路。

陳其邁表示，國道7號歷經15年的爭取，10年環評，終於通過行政院核定，感謝中央大力支持。國道7號將能有效紓解港區沿線貨櫃車所造成的交通壅塞，提供交通的安全，所以對於小港、大寮、林園整體交通的改善，可以說是非常重要「這不蓋不行」，市府該做的事項，包括在未來都市計畫變更、土地徵收使用、各方面補償配套措施，會全力配合中央。

陳其邁說，除了國道7號，像高屏第二快速道路、仁武八德二路交流道、貨櫃車專用道等相關周邊道路的改善，請行政院及中央各部會繼續給予高雄大力的協助與支持；高雄洲際貨櫃中心貨櫃量增加太快，預估未來10年會從200萬TEU增加到約450萬TEU，車流在尖峰時期也會增加48％，「緊緊緊加速完工！」