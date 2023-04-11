高雄國道7號歷經15年爭取、10年環評，日前終於通過行政院核定，行政院長陳建仁11日至高雄市小港區沿海二路，視察國道7號預定路線勘察，由高雄市長陳其邁率團隊陪同，陳建仁要求交通部2030年6月完工，讓高雄的海、陸、空建設能步步到位。

行政院長陳建仁11日至高雄市小港區沿海二路，視察國道7號預定路線勘察，由高雄市長陳其邁率團隊陪同。（高雄市交通局提供）

陳其邁感謝行政院及中央團隊給予高雄的支持與協助，國道7號將可有效紓解貨櫃車造成的交通壅塞，提供交通安全，並對整體港區發展相當重要，高市府會全力配合中央加速工程進行。

交通部長王國材說，國7建設有兩項重大意義，沿海二、三路的交通安全會大幅改善，對於當地交通環境會變得很「清爽」，國7可以有效紓解國1鼎金及台88之雍塞路段，也現場承諾將於2030年6月完工通車。

陳其邁現場也責成市府團隊與交通部成立溝通平台，因為國7沿線還有很多重大交通建設需要互相整合，貨櫃車專用道、捷運小港林園線、高屏二快及高鐵南延等建設，還有國7的都市計畫變更及用地取得等，都需要中央與地方一起溝通協調、相互整合建設的界面與工序協調。

國7主辦機關交通部高速公路局長趙興華說，國7已正式進入設計階段，有一些工程需要跨機關來整合、協調，這些都會加速來進行，接下來也會儘速與市府合作辦理都市計畫變更及用地取得作業，期能如期完工通車。