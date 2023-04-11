苗栗縣長鍾東錦上任將近4個月，迄今未有人事調整，鍾東錦11日下午宣布，首波舉處長人事異動，府內21個局處共有6名局處長異動，17日正式生效，副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山仍維持原職位。

鍾東錦表示，他上任初期為求人事安定並確保政策延續，未作任何人事調整，部分局處首長退休，並考量各局處首長個人身體健康狀況，與常態性輪調等因素，今天宣布人事異動。

異動名單如下，財政處處長蔡佳慧調任參議、財政處副處長郭春美陞任財政處處長、民政處副處長王淑馨調任財政處副處長、簡任秘書呂岸霖調任民政處副處長、文化觀光局副局長王浩中陞任勞工及青年發展處處長、簡任秘書蔡貴香調任勞工及青年發展處副處長。

簡任秘書黃國敏陞任計畫處處長、行政處專員巫恒昭陞任民政處處長、參議黃智群調任文化觀光局副局長、民政處處長彭基山調任參議、地政處處長賴鈞敏調任簡任秘書、勞工及青年發展處處長彭德俊調任簡任秘書、勞工及青年發展處副處長涂榮輝調任簡任秘書。

鍾東錦表示，人事調動主要基於拔擢具熱情與活力的優秀人才，提供縣民更加完善的服務，並開拓更具前瞻性之縣政願景，期許局處主管們不僅在各自領域發揮專才，也能做好縣府團隊間的橫向聯繫工作。

他強調，因應時代潮流變遷與數位化科技趨勢，苗栗縣必須邁入智慧化城市，才能充分提供縣民即時且適切的公共資訊與便民服務，期盼與縣府團隊攜手共同戮力以赴，展現「以民為本」的服務態度，穩定帶領鄉親邁向苗栗新願景。

這次異動名單中，民政、勞工及青年發展處處長及副處長全換人。其中，前通霄鎮長巫恒昭陞任民政處長，以及苗栗地政事務所主任賴偉君陞任地政處處長，對於人事異動沒太大變動，地方認為副縣長、秘書長等重要職務沒變，算是小幅度異動。