頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，演練頻繁定會影響漁民生計，但為了國家安全，漁民都全力配合，希望國軍也能編列回饋金預算給予漁會，以回饋漁民。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國防部在4月規畫13天，於宜蘭縣壯圍濱海公路旁的大福兵器試驗場，試射國軍火砲進行品質鑑測，已發文請各機關通知漁民在試砲期間避開實彈射擊的危險區域；頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，演練頻繁定會影響漁民生計，但為了國家安全，漁民都全力配合，希望國軍也能編列回饋金預算給予漁會，以回饋漁民。

軍備局規格鑑測中心公告，大福兵器試驗場於4月7日、11日、12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日、25日、26日、27日、28日，上午10時至12時、下午2時至6時，分別測試不同彈道高度的火砲。

頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，大福兵試場例行性試新砲彈，試砲期間會行文給漁會，漁會再向漁民宣導，避免漁船靠近危險區域；近期軍事緊張，演練次數較頻繁，一定會影響漁民生計，但關係國家安全，漁民全力支持配合；但呼籲中央兩岸能適度的對話，避免擦槍走火，引起戰爭是國人最不願見到的。

陳秀暖指出，國軍有給予鄉鎮公所回饋金，漁會皆自行負擔宣導品、人力等費用，日前有向國軍反應，因相關預算法未列入回饋金對象，感到不合哩，希望軍方也能給予回饋金，漁會也都是回饋給漁民。另有些新型砲彈，老漁民未見過，過往曾發生誤撈做回收，導致傷亡，生命財產因此受到威脅。

軍方表示，請漁業廣播電台於射擊時間內每日定時廣播，以維護海上作業船隻安全，而漁民和民眾若撈獲發現疑似未爆彈、爆裂物，呼籲請立即通報警察或海巡機關處理，切勿擅自移動、搬運，以免發生危險。

面對頻繁演練，也有漁民認為，聽到砲聲多少會擔心，但國軍演習一定支持，倒是近海捕魚沒有太大影響，只要注意管制時間，飛彈應該是在外海，漁船盡量閃避試砲區域就無大礙；有漁民笑說，比較擔心沒有魚可以抓。