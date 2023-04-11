根據最新報告，近期遭外洩的超過百份秘密美國國防文件可能只是「冰山一角」，其實早已有大批文件在外流傳多時，只是直到最近才獲得廣泛關注。

「衛報」（The Guardian）報導，這批高度機密文件的曝光是華府多年來最嚴重的國安疏漏，文件包含的細節包括烏克蘭彈藥不足、美國用來對付俄羅斯的情報蒐集手法，以及直指美國暗中窺探親密盟友烏克蘭、韓國和以色列的難堪證據。分析師表示，對美國造成的傷害恐進一步擴大。

法新社報導，外洩的源頭目前還不得而知，截至今天美國國防部仍在釐清外洩文件的真實性，不過國防部承認，這些文件似含敏感且機密的資訊。

這些資料已在網路流傳好幾個星期，甚至更久，只是直到這個月稍早才獲得主流媒體關注。以下是目前所知有關這起外洩案的一二事：

● 外洩機密文件內容講些什麼？

許多與烏克蘭戰爭有關。一份文件提供了截至3月初的戰況，包括俄羅斯與烏克蘭的傷亡人數；其他則鉅細靡遺描述某個特定前線的局勢，諸如烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）戰役。

有些文件提供烏克蘭空防資訊。其中一份日期為今年2月23日並標有「機密」字樣的文件寫說，以目前使用速度來看，烏克蘭現有的蘇聯時期S-300防空系統將在5月2日前耗盡。

同份文件並點出情報來源是「Lapis時間序列影片」（LAPIS time-series video），指的是一個少有人知、受到嚴密保護，並用來對地面物體進行成像的衛星系統。

也有些文件與烏克蘭無關，比如有部分指美國監控盟友，其中一份文件寫說，以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）的領導階層推動國內示威，抗議爭議性的司法改革計畫。這項司改計畫可讓議員對最高法院握有更大的控制權。

● 外洩文件是真的嗎？

美國國防部表示，他們正致力於「評估在社交媒體流傳的文件翻拍照片的真實性」，但美國國防部承認，這些文件「似乎含敏感且高度機密的素材」。

至少有一份文件似被竄改過，以讓烏克蘭死傷數字大過俄羅斯，而原版似指俄羅斯死傷大過烏克蘭。

不過據報美國官員認為許多外流文件都是真的。

● 美國因應之道？

美國司法部已對這起外洩疑雲展開刑事調查；同時，這起事件潛在國安影響的評估工作也在進行當中。

美國官員同時針對此事與華府國際盟友聯繫，相關國會委員會也已接獲通知。

● 有哪些可能的影響？

影響恐怕十分重大，因為此一事件除讓美國情報來源身處險境，更讓俄羅斯掌握烏克蘭部隊狀態的寶貴資訊。

有關美國盟友的文件也可能成為外交難堪的根源，畢竟內容詳細說明美國監視了那些與華府關係密切的國家。

● 這些文件都從哪裡來的？

這些文件被張貼在多個社群媒體平台和其他網站，包括推特（Twitter）、4Chan以及Discord。不過最初看到這些文件的網站如今已看不到文章蹤影。美國據說仍持續努力移除這些文件。

獨立調查機構Bellingcat追查這些文件最初在哪裡出現，他們說，部分可能在2023年1月之前就已經在網路上流傳。

Discord用戶告訴Bellingcat說，外洩的源頭是一個只有20人使用的伺服器。他們說，這個伺服器有多個名稱，最常用的是Thug Shaker Central，架設這個伺服器的是YouTube網紅Oxide的粉絲，而Oxide專門上傳有關武器和其他軍事器材的影片。

消息來源表示，第一批文件外流時間可回溯至去年10月，且數量比目前曝光的還要多。

這些文件直到今年2月底才開始散布至Thug Shaker Central之外，當時一名青少年將107張翻拍文件上傳至使用者人數更廣的WowMao伺服器上。但Thug Shaker Central的兩名使用者告訴Bellingcat，跟原始上傳的數量相比，WowMao的文件數量只是「冰山一角」。（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1120411