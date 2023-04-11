日本放送協會（NHK）、富士新聞網報導，文仁親王此行訪英從5月4日到7日，預計5月4日上午從東京羽田機場搭乘政府專用機啟程，並在英國時間4日下午抵達倫敦。

文仁親王夫婦預訂5月5日下午出席查爾斯三世在白金漢宮舉行的歡迎會，接著於6日上午參加在西敏寺舉辦的加冕典禮後，預計日本時間7日下午返日。

掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，日前接獲英國王室邀請日皇德仁出席的邀請函，德仁決定指派文仁親王代為出席。此行將是文仁親王夫婦首度正式訪問英國，也是首度參加外國君主加冕典禮。

談到日本皇室與英國王室間關係，上皇明仁過去在皇太子時代，曾於1953年代理昭和天皇參加英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕典禮，一直以來關係就相當密切。

英國2022年9月為已故伊莉莎白二世舉辦國葬時，德仁與皇后雅子也曾出席。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120411