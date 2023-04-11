大陸自4月8日起連續舉辦三天環台軍演「聯合利劍」，有日本媒體近期前來台灣取景，拍攝到小朋友參加實戰演練、以及台北市區內避難所的影像。《關鍵時刻》主持人劉寶傑看完後驚呼，影片內容真的把他嚇到了。

劉寶傑昨（10）日表示，日本媒體《關西電視台》最近來台灣派攝的畫面，他看了非常驚訝，直說中國大陸在台灣周邊進行軍演，結果日本人比台灣還緊張，裡面甚至還說台灣的小孩子都在武裝當中。

來賓黃世聰也指出，日本媒體用「戰鬥訓練小學生的姿態，台灣的緊急取材」來形容此新聞。且該報導中，日本有到台灣多處拍攝街景，並描述台灣情況相當緊張，其中包括桃園的蔣介石銅像公園、宜蘭蘇澳的軍艦開放參觀活動，以及台北市的防空洞避難所，其中甚至看到大安區錦華里里長溫美珠。另日媒報導也有提到，台灣目前有89000個防空洞，最大可容納5400萬人。

《關西電視台》報導中也將兩岸的緊張關係做介紹，提到去年前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，導致陸方進行飛彈演習；以及過去金門砲戰，當地民眾使用彈殼製作菜刀等情況。