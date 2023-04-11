根據統計，近一周打敗大盤的八檔高股息ETF分別為凱基台灣優選高股息30ETF基金、大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金、群益台灣精選高息ETF基金、永豐台灣優選入息存股ETF基金、復華富時台灣高股息低波動基金、元大台灣高股息低波動ETF基金、國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金與國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇表示，00915近一周逆勢上漲，顯見除了高股息增添投資吸引力，還有下行風險指標有效剔除弱勢股，更因兼顧高品質與低波動的篩選成分股機制，成為凱基優選高股息30得以逆勢突圍的原因。

顏良宇進一步說明，截至3月底為止，外資雖已累積買超2,240億元，但反觀過去3年，外資累計賣超2.2兆元，光是2022年就賣超1.2兆元，顯示後續法人買盤仍相當可期，散戶融資餘額也尚未過熱，從資金面與籌碼面來看指數具有支撐。只是貨幣政策緊縮的環境下，加上基本面與財報即將公布的不確定性，為大盤上檔空間埋下變數，指數上攻須回歸企業獲利表現，而在電子上游庫存很高的情況下，電子下游族群可望比上游更有機會扮演攻堅要角。

在衰退疑慮導致盤勢動盪與個股表現分歧加劇的情況下，顏良宇建議，00915會是抵禦逆風的較佳選擇，因為在高品質與低波動因子保護下，可望有效縮小跌幅，有助存股族追求穩定配息與股價穩定，無須擔心上演追高殺低的劇情。