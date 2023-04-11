南韓26歲女星鄭彩律（音譯，정채율）今（11）日驚傳陳屍家中，消息曝光震驚外界，而她目前演出的電視劇已確定中斷拍攝，對此，經紀公司也發出聲證實該消息，葬禮也將採取非公開方式舉行。

根據韓媒綜合報導，《Wedding Impossible》劇組今（11）日突接獲鄭彩律過世消息，相關人士透露，目前正在了解情況「突然接到消息，大家好像都沒有心思了，明（12）日之前的拍攝已經取消了」而鄭彩律所屬經紀公司Management S隨後也發出聲明證實，並透露遵照家屬的意願，將採非公開的方式舉行葬禮。

另外，值得注意的是，鄭彩律9日還在IG分享拍攝廣告的花絮影片，文中則寫下「笑吧」也有在部落格轉發經紀公司的貼文，如今傳出離世消息讓許多粉絲網友難以相信，紛紛到她的社群平台留言「R.I.P」、「之後我們會想念你的笑容」、「安息吧，我們的天使」。

事實上，鄭彩律原是名模特兒，2016年曾出演模特生存節目《devil's RUNWAY》與《魷魚遊戲》鄭浩妍等模特兒以學姊的身分帶新人，2018年踏入演藝圈，曾演出過電影《Deep》及電視劇《殭屍偵探》，近期她則與文相敏、金度完等演員合作新戲《Wedding Impossible》，但目前因鄭彩律過世，劇組決定暫時停拍。

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