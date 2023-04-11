知名Youtuber「蔡阿嘎」和老婆「二伯」育有2個兒子，分別是4歲的蔡桃貴和2歲的蔡波能，其中蔡桃貴被封為台灣最年輕的百萬級網紅，父母為他經營的頻道日前已經破百萬訂閱。今(11日)卻傳出可愛的蔡桃貴差點「破相」，跟弟弟吵架被施以「鐵頭功」，最後蔡桃貴的右臉紅腫突起了一大塊，平時可愛的表情也不見，露出厭世眼、一副想哭的模樣，讓粉絲看了超心疼。

3年前蔡桃貴過生日時，蔡阿嘎租下桃捷A2三重站打造主題車站為兒子慶生，卻因免收790萬租金惹議，之後蔡阿嘎轉發桃捷的董事長劉坤億發文，澄清這是「互惠合作案」，並非「招商案」，雙方用各自資源增加效應，捷運公司希望藉此增加運量，蔡阿嘎的公司也盼以此提高各社群媒體的點閱率，未料仍無法平息爭議，只好讓蔡阿嘎宣布活動提前於9月取消。

【桃貴上學趣#3】蛤？精子卵子結合？沒想到中班就要學害羞的健康教育了！

相當注重孩子教育的蔡阿嘎，去年底曬出一支影片，透露大兒子蔡桃貴在學校學到了健康教育知識，知道寶寶是由卵子和精子製造而成，但不知道「爸爸的精子怎麽進去的？」，面對這有點尷尬的問題，蔡阿嘎親自出馬畫出健康和不健康精子的樣子，告訴兒子最健康的精子才能和卵子結合，變成胚胎，他也提醒兒子長大後遇到最愛的女人，才能把精子「送」給對方，沒想到蔡桃貴這時立刻指向二伯，意指最愛的女人就是媽媽，讓蔡阿嘎哭笑不得說：「不可以是媽媽啦」。

蔡桃貴被弟弟撞傷，臉頰腫了起來。（圖／翻攝自蔡桃貴臉書）

蔡桃貴本月初收到自己Youtube頻道破百萬點閱的獎牌，被官方認證成為全台最年輕的百萬網紅，未料今早，家人便在臉書分享蔡桃貴受傷的噩耗，原來是跟弟弟蔡波能打架打輸，還被撞到右臉整個都腫起來，昔日的招牌笑容也不再，引來網友不捨說：「貴，很痛哦！秀秀」、「被小孩的頭撞到真的非常痛！媽媽我感同深受⋯」、「呃…整個都腫起來了！惜惜，阿波要跟哥哥道歉了」，另外也有人驚訝蔡桃貴「暴風成長」，直言：「又大了個尺碼，養得很好」。