裕隆集團旗下最大經銷商匯豐汽車多元品牌發展遇挫，子公司豐仕近日接獲台灣奧迪（Audi）汽車所屬的VGT（台灣福斯汽車集團）發函，無預警通知將終止經銷合作契約，雙方合作關係將至今年9月30日合約期滿三年為止。匯豐表示，董事會與經營團隊對此深表遺憾，在維護客戶與員工權益的前提下，公司將尋求法律途徑，與VGT商談後續處理。台灣奧迪對此則回應，近期就會正式對外說明。

豐仕為匯豐與東立物流合資成立的經銷公司，2020年取得奧迪汽車台北市、北桃園經銷權，2021年開始營運後，已陸續設立北投、大安及濱江據點，桃園據點則正在興建中。據了解，台灣奧迪主要以銷售表現不佳為由單方面要求終止合約，不過豐仕表示，公司正式銷售僅約兩年，時間相當短暫，對於台灣奧迪無預警終止合作感到不解。台灣奧迪則至截稿前仍未有回應。

隨著裕隆集團汽車事業近年積極朝向多品牌發展，匯豐身為集團最大汽車經銷公司，積極響應集團政策，自2020年起陸續取得包括奧迪、富豪（Volvo）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）商用車等集團外汽車品牌經銷權，此次與奧迪合作僅維持短短三年，可說是匯豐多品牌發展路上遭遇到的最大挫折。

豐仕表示，公司在VGT要求下，陸續購入原屬另家經銷商奧迪北區的北投據點，成立北投新車與中古車展示中心暨服務廠，之後建置大安展示中心、濱江展示中心暨服務廠，目前於台北市共有三個據點。至於北桃園展示中心暨服務廠也正在建置施工中，原訂今年第三季就可完工。

豐仕強調，經銷奧迪品牌至今兩年多，在沒有既有客戶的基礎下開拓市場，對於奧迪在台銷售成長有一定挹注。豐仕進一步表示，早期奧迪代理權的更迭，讓台灣消費者對品牌信心有所保留，同時也反映在市占率。VGT成立後，經歷數任總裁與經銷商夥伴的努力，奧迪在台銷量也逐漸穩定，但各任總裁策略不盡相同，也使得先前有三大奧迪授權經銷商退出市場的前例。

豐仕指控，於VGT前任總裁任內加入奧迪經銷團隊，開業兩年多、據點尚在建置，準備踏穩腳步之際，卻突遭終止經銷權，不但對客戶造成相當大的衝擊，對員工權益與事業的永續經營也是極大的不確定。