桃園市捷運工程如火如荼進行中，巨大聲響及震動引發中壢火車站前居民不滿，有住戶抱怨，連日來相關工程都在深夜進行，吵雜聲響讓人無法入睡，得叫來警察施工單位才肯暫時停工，而警察到場無奈表示工程是合法申請他們也無法可管，居民期盼能更改施工時間，或是改變工法減少噪音問題。

鐵道局北部工程處第三工務段長巫新煌說，機場捷運中壢延伸線計畫，目前中壢站前正在開挖35米深的連續壁需24小時施工，做完才能回補，若貿然停止恐會造成鄰近房屋有塌坍風險，要在夜間施工是迫不得已，也有向桃園市政府報備，希望鄰近居民能夠多體諒。

他表示，中壢站前連續壁工程工期自今年3月開始，靠近中正路民宅一側工期到12日止，但延續至中壢火車站前還有6個單位連續壁工程，評估工期還需2周時間，相關工程將到4月底結束。

中壢站前居民不滿認為，桃園市進行的鐵路地下化和捷運相關工程已有10多年，沿線的居民苦不堪言，中壢火車站前近期正在施作中正路上的深井和中間柱，每天巨大撞擊地層的震動和聲音，讓附近的房舍都會搖動，近日更在晚上10點後施工，讓居民根本無法入眠，無奈還找來警察幫忙阻止。

居民也說，重大交通工程雖然重要，但希望施工單位可以將心比心，附近住戶不僅長期得忍受噪音問題還有交通黑暗期，不希望淪為次等國民。石頭里辦公室則表示，將會行文給相關單位，要求注意安全和施工時間。