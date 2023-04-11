周二收盤，日經225指數勁揚1.05%，報27,923.37點，創下3月29日來最大單日漲幅。東證一部指數漲0.78%，報1,991.85點。

日本央行新任總裁植田和男（Kazuo Ueda）周一在就職記者會上表示，目前仍適合維持該行超寬鬆的貨幣政策。《日經新聞》報導，巴菲特打算加碼對日本企業的投資，更為日股這波升勢添加火力。

追隨隔夜美國同業的強勁表現，晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）上漲3.69%，成為日經指數上漲的領頭羊。日本最大半導體測試設備製造商愛德萬測試（Advantest Corp）收漲1.98%。東京科技股上漲1.75%。

周一費城半導體大漲1.80%。

野村策略師Kazuo Kamitani表示，半導體類股和科技股正在推升日經指數。此外，對日銀不急於修訂貨幣政策的預期，似乎也發揮了作用。

蘋果供應商日本顯示器公司（Japan Display Inc）收漲4.35%，連漲第二天。該日本面板大廠周一宣布與全球第三大顯示器製造商「中國惠科」（HKC）簽署戰略合作備忘錄（MOU），兩家公司將聯手興建次世代OLED面板工廠，目標是在2025年投入量產。

日銀總裁植田發表談話後，日圓應聲急貶1.1%，創下3月29日來最大單日跌幅，為出口股帶來提振，馬自達汽車、日產汽車漲幅均超過2%。

巴菲特周二接受《日經新聞》訪問時證實旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）對伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸紅株式會社（Marubeni Corp）等日本五大商社的持股比已經從逾5%提高到7.4%，且考慮再加碼對日股的投資。

包括這五大商社在內的東證批發貿易股價指數勁揚2.3%，在東京一部33大類股中漲幅領先。