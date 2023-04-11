從結構上來看，OLED發光材料可分為高分子及小分子OLED材料，高分子材料對有機溶劑溶解度較差，導致光色不純、成膜均勻性不佳而影響效能。不過若搭配印刷工藝，其高開口率的優點，可以填充較多的材料，藉此彌補高分子材料壽命及效率不佳等問題。小分子材料光色較純及亮度也較高，應用在大世代OLED產線，但目前尚受限於FMM及蒸鍍機世代的發展進度。

OLED有機發光材料的生產流程是由原料單體合成中間體，再加工形成OLED昇華前材料，最後昇華純化達到OLED終端材料。一開始的原料經由化學合成形成中間體，毛利率較低約10~20%，此部分供應主要來自大陸廠商如奧來德、瑞聯新材、阿格蕾亞、萬潤股份提供。終端材料是直接通過昇華前材料純化來生產，其結構在後續生產不會發生改變。因此其化學結構及製程、配方均為終端材料廠商的核心機密。昇華後的純度要求非常高，相對技術壁壘較高，所以材料毛利率也高達60~70%，其核心技術和專利均集中在海外少數廠商。隨著市場蓬勃發展也帶動上游材料廠商發展，逐漸突破海外專利技術屏障，部分大陸廠商已實現昇華前材料和終端材料的量產並開始積極打進供應鏈帶動業績攀升。