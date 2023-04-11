新北一名王姓男子先前與朋友一起到三峽一處住宅清掃，見女屋主剛洗完澡裹著浴巾，竟忍不住性衝動，衝上前抓著女屋主的肩膀大吼「想跟你做愛」，嚇得女屋主報警處理。新北地院審結，依犯性騷擾罪，處王男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，王姓男子2020年10月間，協助友人前往新北市三峽區打掃清潔A女的住處，見A女剛洗完澡裹著浴巾，王男竟趁A女來不及防備之際，以右手抓著A女的肩膀說，「想跟你發生性行為」，A女當場反對並喝斥，但王男竟把房門關上，並向A女說，「你一定要保密，不可以把這件事情講出去，不然我不開房門」等語，後來A女不堪受辱，便報警處理。

新北地院審理時，法官指出，根據社會通念及被害人的個別情況，王男趁A女在房間剛沐浴完畢、裹著浴巾之際，抓住對方的肩膀並求歡，有調戲且含有性成分的含意，足以使A女產生被冒犯的不舒服感受，且王男該日僅是協助清掃房間，沒有裡有擅自觸摸A女肩膀，故行為的確屬於性騷擾。

法官表示，王男的行為欠缺尊重他人身體自主權與心裡感受，實在不該，但考量王男認罪，尚有悔意，迄今仍未與A女達成和解等一切情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，各處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。