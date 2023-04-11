國立台灣科技大學與華夏科技大學今（11）日各別召開校務會議，均通過「整併計畫書」。台科大與華夏科大首創公私整併，考量主體性不同，為保障不同體系教職員工作權及維護學生受教權，採取循序漸進分期整併模式。後續待華夏科技大學董事會通過後，將正式函報教育部審議。

兩校今日發布共同新聞稿指出，今年2月起兩校合組「整併推動工作小組」，就學生受教權、教師職員聘任、校區規畫等議題進行協商，並分別辦理公聽會，廣納建言，集思廣益。依據共識及決議共同研訂完成整併計畫書。

華夏科大預定112學年度停招，115學年度結束後停辦，已入學就讀華夏科大在學學生，符合畢業資格，由華夏科大核發畢業證書；學校停辦後，延修生由教育部專案安置。過渡期間，台科大提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規畫微學程，提供豐富學習資源、強化就業技能。

為維護華夏科大教職員權益，由華夏科大辦理教職員離退權益補償事宜，另在尊重教職員意願下，依據專長經歷，適才適所，由台科大分4至5年逐年聘任為編制外專案教師及職員（約用人員）。

整併過渡期，華夏科大中和校區提供台科大規畫使用，為彰顯華夏科大創辦人創校意旨，台科大將成立「國立台灣科技大學華夏校區」，規畫為授課、研發中心及人才培育基地場域，整合教學研發能量，聚焦技術整併，有效培育技職人才。

台科大表示，台科大辦學績效均受國內外肯定，本著帶領技專校院社會責任，引領技職學校完善人才培育，此次藉由整併契機，隨著校區擴增，延聘華夏科大具豐富教學行政經驗的教師及行政團隊，資源加乘，建置多元學習環境，提升教學質量、學生專業素養和職業競爭力。