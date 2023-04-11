台糖五大產業園區中，位於嘉義縣的中埔、水上產業園區啟動首期招商，其中中埔第一優先招商區共開發招租5.06公頃，水上第一優先招商區6.02公頃，今經濟部工業局與嘉義縣政府舉辦大型招商說明會，經濟部常務次長林全能親自背書，鼓勵廠商來投資，指雖然「只租不售」招商模式跟以往不同，經濟部會藉由更多服務和支持，祭政策牛肉為廠商創造更好的競爭模式。

中埔園區預計投入50億元，創造約5426個就業機會及每年216億元產值；水上園區預計投入54億元，約創造6151個就業機會和每年254億元的產值，其中埔第一優先招商區5.06公頃，預期提供19家廠商進駐，水上第一優先招商區計6.02公頃，可提供8家廠商進駐，其中埔產業園區多塊坵地已成功招商，目前還有4分之1土地尚未租出去，至於水上因卡在文化遺址，尚未有廠商承租。

今招商說明會廠商出席狀況踴躍，發言廠商不少人提到只租不售未來有漲租金的疑慮，有人甚至直接建議改成租、售併進，立委陳明文、蔡易餘也不約而同提到承租土地無法設定地上權等來自廠商的疑慮，另水上鄉長林緗亭、代表縣議員王啟澧出席的太保市民代表林淑勉和業者也質疑水上產業園區的坵地面積規畫比中埔來得大，恐影響招商和廠商進駐意願。

由於兩園區土地「只租不售」，每坪租金僅100元左右看似誘人，卻與本土廠商買地投資的習慣大不同，工業局則祭出廠商2年內完成使用，前2年免租金，工業局長連錦漳也當場打包票，只要廠商登記，3個月就可以交地，絕對會配合廠商的作業期程，至於遭質疑的坵地面積大小，會在2期招商重新討論規畫。

林全能說，嘉義縣既有產業園區有地方政府和工業區開發的園區，已形成產業群聚基礎，未來可支持中埔、水上兩園區的產業效應，雖然只租不售模式跟以往買地投資不太一樣，但政府會透過政策牛肉來幫助業者，包括租稅優惠、專案貸款、增聘外籍移工等，提供實質優惠和措施給廠商，重申投資台灣、投資嘉義，現在是最好的機會。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義交通方便，中埔、水上有台82線串聯，當時在審查就將這兩處產業園區視為一體，很高興大家把目光焦點放在嘉義，希望大家看到喜歡，就具體行動來設廠，讓嘉義有更多產業及就業機會，謝謝經濟部工業局、開發商的努力，我們會顧好工程品質，讓廠商進駐感到滿意，創造競爭力，這是農業縣搭上工業列車的重要階段。

翁章梁期待招商說明會是一個好的開始，工業局長也特別承諾，只要有具體需求簽約土地與坵塊，3個月內就可交地完成設廠等後續作業，相信以此分期、分階段招商，2個園區可以讓更多廠商進駐，擴大在地產業能量及就業機會，共同投資嘉義。