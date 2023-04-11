台灣蛋荒情況仍未完全解決，如今連媒體人周玉蔻也看不下去，除怒問行政院長陳建仁，農委會主委陳吉仲是否還適任？也透露，她遇到了買蛋要登記、還要等2到3周的狀況，感嘆現在要買蛋，好像在買名牌包一樣。

周玉蔻今（11）日在其主持節目《新聞放鞭炮》訪問國際專家張國城時，提到了缺蛋問題，她提到，在一般情況下民眾若要買蛋，通常會是挑在下班後到超市、菜市場買，可是現在卻要在上班時間搶購。周玉蔻並怒問陳吉仲，到底要讓大家過這種不正常的日子到什麼時候？

周玉蔻透露，她昨天中午終於在百貨公司看到雞蛋，但6顆裝的盒裝蛋要價165元，且也只剩下2盒蛋，到其他通路詢問時，得到沒有庫存、須先登記並等2到3周的回覆，她坦言，現在買蛋好像在買愛馬仕包一樣。

周玉蔻表示，每天吃蛋是她的生活習慣，想要平價的雞蛋是一般百姓基本的訴求，「陳吉仲你別告訴我，沒蛋要吃其他東西」，她也怒問陳建仁，還覺得陳吉仲適任嗎？