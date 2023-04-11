花蓮地檢署日前偵辦周姓被告涉犯《洗錢防制法》等案，查扣犯罪所得虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」2萬6150.1666顆，存放俗稱「冷錢包」的加密USB隨身硬碟裡，囑託執行署花蓮分署於今天變價拍賣，起標價為70萬元，因這項「看不見」的標的在東部相當罕見，吸引民眾踴躍喊價，經出價20次，最後由陳姓民眾以81萬6000元拍定。

執行署花蓮分署說，泰達幣是以錨定美元1比1方式決定價值，即當1美元可兌換新台幣30元時，意即1顆泰達幣可擁有兌換30元新臺幣的價值，在虛擬貨幣市場屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格易暴漲暴跌有很大差異，也因其價值穩的特性，在全球市場相當普及，備受幣圈喜愛。

執行署花蓮分署今上午11點舉辦「看不見的拍賣標的」拍賣會，除拍賣「泰達幣」，應買人還須自備「虛擬貨幣專用錢包」，以便得標時得以接收這項「看不見」的拍賣標的。

由於「泰達幣」於法拍會較為罕見，現場吸引桃園、新竹、台南、高雄等各地多組民眾進行搶標，拍賣起標價為70萬元，經一番激烈競價下，出價20次後，由陳姓民眾以81萬6000元拍定，遠超過預定的底價。

執行署花蓮分署說，今天1美元約可兌換新台幣30.5元，陳姓民眾的拍定價相當於1顆泰達幣以31.2元得標，可見此次競價相當激烈。此外，拍賣會開始前，案件承辦檢察官卓浚民與承辦行政執行官也特赴現場進行反詐騙宣導，讓現場參與的民眾收穫滿滿。

檢警指出，投資詐騙是國內受害金額第二高的項目，包括許多虛擬貨幣詐欺案件，詐騙集團通常會透過網路社群或交友軟體尋找被害者，與其取得熟識後，開始介紹各種投資方案，其中要求被害人購買泰達幣等虛擬貨幣，接著再轉入詐騙平台內，藉以洗錢及隱匿犯罪所得。