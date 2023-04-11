我國近年遭遇多次缺蛋，今年再度面臨蛋荒危機，農委會今天召開「研商蛋雞產業精進措施專家會議」，會中決議將建置5000萬顆雞蛋滾動式倉儲，每年於小月時收購、大月時釋出，盼穩定雞農所得，此外，也將漸進式提高洗選比例，從現有的7大通路外，也將要求早餐店、烘焙業及餐飲業等納入應使用洗選蛋的場所。

農委會3月份專案進口雞蛋約605萬顆，預計4月及5月分別進口3000萬顆及7000萬顆，但民眾仍感到「缺蛋」，農委會防檢局副局長徐榮彬簡報時指出，蛋雞面臨產銷調節、種禽管理、蛋中雞管理、蛋雞管理、環保問題及產業結構等問題，農委會擬建立雞蛋資訊生產平台、禽舍改建升級、建立雞蛋滾動倉儲制度，至於禽流感疫苗則持續收集及更新疫苗使用資訊，待歐美等先進國家使用後，分析使用結果並參採我國產業狀況，再評估其可行性。

研商蛋雞產業精進措施專家會議中決議，建置5000萬顆滾動式倉儲穩定收益外，也要提高蛋箱清潔頻率、擴大洗選通路、禽舍改建常態化等並加強推動生物安全防護，也要解決雞糞尿及地方政府限制畜禽場擴建等問題；農委會官員說，如每年缺蛋的時間集中在1月至5月，會在每年10月評估國內雞蛋生產、庫存，並預先訂購雞蛋安全庫存量，並建置滾動式倉儲、適時釋出滿足民生所需。

「從生產端到通路端都有問題」，農委會主委陳吉仲說明，盼有共識後形成政策據以執行。他說，目前約有50％為洗選，希望漸進達到80％洗選蛋，因此將要求早餐、烘焙、餐廳等使用洗選蛋，也會放寬法規限制、雞糞乾燥及熟成一定比率後就可以直接澆灌至農地上。