LED封裝廠億光（2393）公告3月營收，在工作天數回復之下，億光單月營收交出16.39億元成績單，寫下最近9個月以來新高紀錄，月增幅達16.78％，但年減19.3％，億光在法說會上表示，上半年景氣仍保守，下半年期望見到回溫。