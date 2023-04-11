表態投入國民黨港湖區立委初選的議員游淑慧11日表示，若民進黨不推派現任立委高嘉瑜參選港湖區立委，將會是送分給國民黨。（翻攝自不演了新聞台Youtube直播）

國民黨內立委初選相關作業流程近日持續進行當中，其中信義、南松山選區，現任立委費鴻泰與議員徐巧芯上演「費芯大戰」引發各界關注。而17日起即將進行大安區及南港、內湖區立委初選登記。其中表態有意投入港湖區立委初選的現任議員游淑慧，11日接受網路節目專訪時則表示，港湖區她與李彥秀不會有類似費芯大戰之爭。

游淑慧接受網路節目《誰來早餐》專訪時，談到港湖區立委初選即將於17日開放登記，除了她以外，曾任港湖區立委的同黨議員李彥秀也表態參與初選。不過游淑慧則表示，自從松信大戰之後，外界也好奇是否會有「港湖大戰」， 「是要看我跟李彥秀同場，然後互相拉扯頭髮之類的嗎？」游淑慧笑著表示，其實徐巧芯跟費鴻泰兩人也沒那麼可怕，多數是外界炒作，因此如果遇到媒體「挑撥離間」的問題，她都會小心不會跳到陷阱裡。

談到綠營在港湖區立委之爭，曾代表基進黨參選港湖區議員的吳欣岱表態挑戰民進黨現任立委高嘉瑜，而在吳欣岱的競選總部成立大會上，內政部前部長徐國勇、衛福部前部長陳時中、民進黨前立委姚文智等人都到場聲援。對此游淑慧則表示，徐、陳、姚三人都已經是民進黨的邊緣人，才不在乎民進黨在國會是否有過半，「我覺得個人的情緒大於大過集體動機，大家都知道他們三個人沒有什麼影響力，但就是要給你高嘉瑜找麻煩。」

游淑慧直言，如果民進黨在港湖區不提高嘉瑜，「等於是直接送分給國民黨」。游淑慧強調，如果高嘉瑜因為民調結果而不選港湖區，等於是直接送國民黨一分，因為吳欣岱出來選一定不會贏，因為吳在內湖南港沒有太深的經營，只靠一個台灣價值「打嘴砲」就想選地方民代，他們是真的想得太簡單了。

「吳欣岱沒有要贏啊，她知道自己贏不了。」游淑慧分析，吳欣岱因為不是民進黨，根本不需要靠民調初選跟高嘉瑜整合，高嘉瑜日前的表態，應該只是想要證明說她有在為了團結而努力，讓自己拿到同情票，最終還是要請出民進黨主席賴清德進行協調，不然最後的結果只是讓國民黨拿回這席立委而已。