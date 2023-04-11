男子李佳修去年酒駕競速狂飆撞死24歲王姓駕駛，台北地院11日開庭，李男與律師主張，本案經媒體報導資料都外流，國民法官心證已被汙染，聲請改為職業法官審理，但死者家屬在法庭痛哭，請國民法官審判主持公道，「不要再讓任何一個家庭跟我一樣」，庭末，合議庭諭知將討論後再決定。

本案經檢方起訴後，成為台北地方法院首件國民法官審理案件，抽籤分案後，由審判長林鈺珍擔任受命法官，吳玟儒及洪寗雅擔任陪席法官，但在準備程序前，李男及律師突然聲請將本案改為一般程序，也就是不由國民法官參與審判。

合議庭法官依法11日開庭調查，李男及律師主張，本案李已認罪，且國民法官審判制度採起訴狀一本主義，卷證資料應該在審判時才能揭露，但本案卻被媒體廣泛報導，相關資料都已外流，未來擔任本案國民法官的心證已被汙染，不宜再採行國民法官參與審判制度。

但蒞庭檢察官則認為，本案並沒有違反公序良俗及法定不公開審理的事宜，應採國民法官審判制度；死者家屬在法庭上向法官表示，不要讓一般國民誤認為酒駕酒死人事後認罪就沒事，無論其行為多惡劣都可以，仍希望採行國民法官審判制。

法官問對於本案有沒有符合情可憫恕、減刑要件及緩刑部分，有沒有意見，檢辯也說尚未達成共識，至於雙方是否願意試行調解，法官也希望在本案進行審理程序前，檢辯及被害人家屬委任律師可以聯繫相關事宜。

依照《國民法官法》，承審本案的合議庭要聽取檢察官、被告和辯護人的意見，還要審酌公共利益、當事人訴訟權益之均衡維護，就被告及辯護人的聲請以裁定方式表示准許與否，而且這個裁定是得抗告的，抗告中，案件要停止審判。

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