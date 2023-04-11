中共日前舉行圍台軍演，總統蔡英文也召開國安簡報，但卻被揭發沒有軍方人員到場，遭砲轟是擺拍、作秀。媒體人黃揚明今(11)日表示，該照片顯示出總統府對於國防議題是「以政領軍」，以選票為重。

黃揚明指出，國軍弟兄在第一線很辛苦，但總統府卻是「政治領導專業」，對於國防議題是「以政領軍」，一切是以對政治的影響、對選票的衝擊來做推敲。

黃揚明也分析，該場簡報中，距離總統最近的是國安會秘書長顧立雄和府副祕書長、前發言人黃重諺，國安局長蔡明彥卻離更遠；照片中動作最大的是前民進黨民調中心主任、國安諮詢委員陳俊麟。

黃揚明反問，兩個府秘書長都在場，先不說軍職人員，難道府秘書長林佳龍不用到嗎?外交部長吳釗燮不用來嗎?

黃揚明直言，這場會議就是一場非正式的國安層級決策核心的會議，不是正式的國安會議，貼出照片的目的就是要做「大內宣」，表示府方有在注意，讓國人安心。

大內宣遭前國安會副秘書長楊永明等內行人挑出毛病砲轟作秀，府方還對嗆是楊有數位落差。黃揚明直言這些設備「早就有了啦」，以前總統府也有公布在其他會議室與駐美大使蕭美琴視訊會議的照片，根本不需要拿這種事去誆人，府方承認都有在注意、相關評論虛心接受就好了。